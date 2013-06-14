表格：欧元区5月HICP终值较前月增0.1%，较上年同期增1.4%

《技术解析》LME期铝三个月后料跌至1,775-1,856美元区间

路透新加坡3月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝有可能在未来三个月测试每吨1,856美元的支撑位，若跌破该位，则可能导致进一步下探下一支撑位1,775美元。