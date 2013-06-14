表格：欧元区5月HICP终值较前月增0.1%，较上年同期增1.4%

欧元债市：两年期德债收益率在标售前触及两个月高位
但欧洲央行首席经济学家普雷特周一警告，如果央行取消经济刺激政策太早，欧元区通胀反弹可能停滞， 甚至可能逆转。他也是欧洲央行总裁德拉吉的一位重要盟友。
路透布鲁塞尔6月14日 - 欧盟统计局周五公布的数据显示:
* 欧元区5月消费者物价调和指数(HICP)终值为较前月上升0.1%，较上年同期上升1.4%
* 路透预估欧元区5月HICP分别为上升0.1%和上升1.4%
* 5月核心HICP终值为较前月上升0.2%(路透预估为升0.1%)，较上年同期上升1.3%(路透预估为升1.2%)
欧元区17国 CPI 权重(‰) -----------年率---------------------- 12个月平均 --月率--
2013 5月 4月 3月 2月 12年5月 13年5月 13年5月
整体 1000.0 1.4p 1.2 1.7 1.8 2.4 2.1p 0.1p
扣除能源 890.4 1.6p 1.4 1.8 1.6 1.8 1.8p 0.3p
扣除能源
和未加工食品 816.9 1.3p 1.1 1.6 1.4 1.8 1.6p 0.2p
扣除烟草 975.8 1.4p 1.1 1.7 1.8 2.3 2.0p 0.1p (完)
(编译 高琦 审校 侯向明)
但欧洲央行首席经济学家普雷特周一警告，如果央行取消经济刺激政策太早，欧元区通胀反弹可能停滞， 甚至可能逆转。他也是欧洲央行总裁德拉吉的一位重要盟友。
路透新加坡3月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝有可能在未来三个月测试每吨1,856美元的支撑位，若跌破该位，则可能导致进一步下探下一支撑位1,775美元。
路透墨尔本3月28日 - 伦敦期铜周二持守在昨日触及的逾两周低点上 方，对于美国总统特朗普推进经济改革的能力的担忧有所减弱。