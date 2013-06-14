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货币新闻 | 2013年 6月 14日 星期五 17:14 BJT

表格：欧元区5月HICP终值较前月增0.1%，较上年同期增1.4%

路透布鲁塞尔6月14日 - 欧盟统计局周五公布的数据显示:

* 欧元区5月消费者物价调和指数(HICP)终值为较前月上升0.1%，较上年同期上升1.4%

* 路透预估欧元区5月HICP分别为上升0.1%和上升1.4%

* 5月核心HICP终值为较前月上升0.2%(路透预估为升0.1%)，较上年同期上升1.3%(路透预估为升1.2%)

欧元区17国 CPI 权重(‰) -----------年率---------------------- 12个月平均 --月率--

2013 5月 4月 3月 2月 12年5月 13年5月 13年5月

整体 1000.0 1.4p 1.2 1.7 1.8 2.4 2.1p 0.1p

扣除能源 890.4 1.6p 1.4 1.8 1.6 1.8 1.8p 0.3p

扣除能源

和未加工食品 816.9 1.3p 1.1 1.6 1.4 1.8 1.6p 0.2p

扣除烟草 975.8 1.4p 1.1 1.7 1.8 2.3 2.0p 0.1p (完)

(编译 高琦 审校 侯向明)

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