欧元区数据: 12月通胀率初值略高于预估,较11月持稳

路透布鲁塞尔1月4日 - 欧元区12月食品和服务价格上涨抵消能源成本下降的影响,令通胀维持稳定,可能暗示圣诞假期的消费略有提升.市场原本预估通胀会出现下滑.

欧盟统计局周五公布的数据显示,欧元区12月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升2.2%,与11月升幅相同,但高于路透调查分析师预估的上升2.1%.