欧元区数据: 12月通胀率初值略高于预估,较11月持稳

《技术解析》布兰特原油或再次试探55.06美元阻力位
路透新加坡4月6日 - 布兰特原油期货可能再次试探每桶55.06美元的阻力位，因始于3月22日低点49.71美元的上行趋势尚未完成。
路透布鲁塞尔1月4日 - 欧元区12月食品和服务价格上涨抵消能源成本下降的影响,令通胀维持稳定,可能暗示圣诞假期的消费略有提升.市场原本预估通胀会出现下滑.
欧盟统计局周五公布的数据显示,欧元区12月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升2.2%,与11月升幅相同,但高于路透调查分析师预估的上升2.1%.
很多分析师预计,欧元区通胀率在2013年期间将降至欧洲央行(ECB)的目标2%下方.(完)
(编译 艾茂林; 审校 侯向明)
路透新加坡4月6日 - 布兰特原油期货可能再次试探每桶55.06美元的阻力位，因始于3月22日低点49.71美元的上行趋势尚未完成。
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。