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货币新闻 | 2013年 1月 16日 星期三 18:28 BJT

表格: 欧元区12月HICP终值较前月升0.4%,较上年同期升2.2%

12月 11月 10月 9月 11年12月 12个月 12月

-------------(按年)------------------ 平均值 (按月)

欧元区17国 CPI 权重

整体 1000.0 2.2p 2.2 2.5 2.6 2.7 2.5p 0.4p

扣除能源 890.1 1.8p 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9p 0.5p

扣除能源

和未加工食品 817.9 1.6p 1.6 1.6 1.6 2.0 1.8p 0.5p

扣除烟草 976.6 2.2p 2.1 2.4 2.6 2.7 2.4p 0.4p

更多细节参考欧盟统计局网站:(here)(完) (编译 侯向明; 审校 田建华)
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