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货币新闻 | 2013年 2月 28日 星期四 18:23 BJT

表格: 欧元区1月HICP终值较前月下滑1.0%,较上年同期增2.0%

路透布鲁塞尔2月28日 - 欧盟统计局周四公布的数据显示:

* 欧元区1月消费者物价调和指数(HICP)终值较前月下滑1.0%,较上年同期增长2.0%;路透预估分别为下滑1.0%和上升2.0%

* 欧元区1月核心HICP终值较前月下滑1.5%,较上年同期上升1.5%;路透预估分别为下滑1.4%和上升1.6%

13年1月 12年12月 11月 10月 12年1月 12个月 1月

-------------(按年)------------------ 平均值 (按月)

欧元区17国 CPI 权重

整体 1000.0 2.0p 2.2 2.2 2.5 2.7 2.4p -1.0p

扣除能源 890.4 1.8p 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9p -1.3p

扣除能源

和未加工食品 816.9 1.5p 1.6 1.5r 1.6 1.9 1.7p -1.5p

扣除烟草 975.8 1.9p 2.2 2.1 2.4 2.6 2.4p -1.1p

* p为初值 r为修正值

更多细节参考欧盟统计局网站:(here)(完) (编译 王翔琼; 审校 田建华)
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