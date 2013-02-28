表格: 欧元区1月HICP终值较前月下滑1.0%,较上年同期增2.0%

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透布鲁塞尔2月28日 - 欧盟统计局周四公布的数据显示:
* 欧元区1月消费者物价调和指数(HICP)终值较前月下滑1.0%,较上年同期增长2.0%;路透预估分别为下滑1.0%和上升2.0%
* 欧元区1月核心HICP终值较前月下滑1.5%,较上年同期上升1.5%;路透预估分别为下滑1.4%和上升1.6%
13年1月 12年12月 11月 10月 12年1月 12个月 1月
-------------(按年)------------------ 平均值 (按月)
欧元区17国 CPI 权重
整体 1000.0 2.0p 2.2 2.2 2.5 2.7 2.4p -1.0p
扣除能源 890.4 1.8p 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9p -1.3p
扣除能源
和未加工食品 816.9 1.5p 1.6 1.5r 1.6 1.9 1.7p -1.5p
扣除烟草 975.8 1.9p 2.2 2.1 2.4 2.6 2.4p -1.1p
* p为初值 r为修正值
更多细节参考欧盟统计局网站:(here)(完) (编译 王翔琼; 审校 田建华)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。