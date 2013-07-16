表格：欧元区6月HICP终值较前月上升0.1%，较上年同期上升1.6%

更新版1-中国经济：雄安新区要合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产--副总理
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。
欧元区17国 CPI 权重(‰) -----------年率---------------------- 12个月平均 --月率--
2013 6月 5月 4月 3月 12年6月 13年6月 13年6月
整体 1000.0 1.6p 1.4 1.2 1.7 2.4 2.0p 0.1p
扣除能源 890.4 1.6p 1.6 1.4 1.8 1.9 1.7p 0.1p
扣除能源
和未加工食品 816.9 1.3p 1.3 1.1 1.6 1.8 1.5p 0.1p
扣除烟草 975.8 1.6p 1.4 1.1 1.7 2.3 2.0p 0.1p(完) (编译 梁睿雪; 审校 郑茵/艾茂林)
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。