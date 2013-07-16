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市场报道 | 2013年 7月 16日 星期二 17:25 BJT

表格：欧元区6月HICP终值较前月上升0.1%，较上年同期上升1.6%

欧元区17国 CPI 权重(‰) -----------年率---------------------- 12个月平均 --月率--

2013 6月 5月 4月 3月 12年6月 13年6月 13年6月

整体 1000.0 1.6p 1.4 1.2 1.7 2.4 2.0p 0.1p

扣除能源 890.4 1.6p 1.6 1.4 1.8 1.9 1.7p 0.1p

扣除能源

和未加工食品 816.9 1.3p 1.3 1.1 1.6 1.8 1.5p 0.1p

扣除烟草 975.8 1.6p 1.4 1.1 1.7 2.3 2.0p 0.1p(完) (编译 梁睿雪; 审校 郑茵/艾茂林)

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