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货币新闻 | 2013年 8月 16日 星期五 17:37 BJT

表格：欧元区7月HICP终值较上年同期升1.6%，符合市场预期

欧元区17国 CPI 权重(‰) -----------年率---------------------- 12个月平均 --月率--

2013 7月 6月 5月 4月 12年7月 13年7月 13年7月

整体 1000.0 1.6p 1.6 1.4 1.2 2.4 2.0p -0.5p

扣除能源 890.4 1.6p 1.6 1.6 1.4 2.0 1.7p -0.7p

扣除能源

和未加工食品 816.9 1.3p 1.3 1.3 1.1 1.9 1.5p -0.7p

扣除烟草 975.8 1.5p 1.6 1.4 1.1 2.3 1.9p -0.6p (完)

(编译 李春喜 审校 李婷仪)
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