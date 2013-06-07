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市场报道 | 2013年 6月 7日 星期五 16:07 BJT

欧元区经济：4月通胀压力降至38个月低位，暗示未来通胀继续放缓--ECRI

路透班加罗尔6月7日 - 美国经济周期研究所(ECRI)发布的一项预测周期趋势的指标显示，欧元区通胀将在未来数月缓解，因4月物价压力降至三年多低位。

4月欧元区未来通胀指标(EZFIG)自3月的92.2降至91.1，创38个月低位，因德国、法国、意大利和西班牙的类似指标下滑。

“最新EZFIG数据进一步下滑至38个月低位，表明未来几月欧元区通胀将维持放缓趋势，”ECRI首席运营官Lakshman Achuthan称。

不过，上周出炉的数据显示，欧元区5月通胀率微升至1.4%，4月为三年低位1.2%。 (完) (编译 许娜; 审校 李春喜)
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