欧元区经济：4月EZFIG指标升至46个月高位，显示通胀压力增强--ECRI

路透伦敦6月5日 - 一项预测周期趋势的指标周五显示，欧元区通胀压力增强，表明欧洲央行1万亿欧元的购债计划正在起到预期效果。

据经济周期研究所(ECRI)发布的欧元区未来通胀指标(EZFIG)4月升至99.7点，3月为99.1。该指标衡量通胀前景。

“EZFIG指标在4月再次上升，达到46个月高位。因此，未来数月欧元区通胀率可能将进一步上升，”ECRI的首席运营长Lakshman Achuthan称。

周二出炉的官方数据显示，欧元区5月消费者物价调和指数(HICP)初值为较上年同期上升0.3%，高于预期的上升0.2%。 (完)