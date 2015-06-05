欧元区经济：4月EZFIG指标升至46个月高位，显示通胀压力增强--ECRI

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透伦敦6月5日 - 一项预测周期趋势的指标周五显示，欧元区通胀压力增强，表明欧洲央行1万亿欧元的购债计划正在起到预期效果。
据经济周期研究所(ECRI)发布的欧元区未来通胀指标(EZFIG)4月升至99.7点，3月为99.1。该指标衡量通胀前景。
“EZFIG指标在4月再次上升，达到46个月高位。因此，未来数月欧元区通胀率可能将进一步上升，”ECRI的首席运营长Lakshman Achuthan称。
周二出炉的官方数据显示，欧元区5月消费者物价调和指数(HICP)初值为较上年同期上升0.3%，高于预期的上升0.2%。 (完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。