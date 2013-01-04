欧元区经济: 通胀压力持续缓解,11月指标持稳在27个月低位--ECRI

路透1月4日 - 据周五发布的一项预测通胀趋势的指标,欧元区物价压力料将持续缓解,11月通胀指标持稳,并接近6月触及的27个月低位.

经济周期研究所(ECRI)11月欧元区未来通胀指标(EZFIG)持稳在92.2,德国的类似指标下滑,但西班牙和意大利的分项指标都上升,法国则维持不变.

ECRI的首席运营官Lakshman Achuthan表示,"11月EZFIG持稳,长期以来都呈现出周期性的下滑走势,继续徘徊在6月所及的27个月低位附近.鉴于此,可见欧元区的通胀压力仍然较弱."(完)