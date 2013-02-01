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市场报道 | 2013年 2月 1日 星期五 16:56 BJT

欧元区经济:通胀压力降至34个月低点--ECRI

路透伦敦2月1日 - 经济周期研究所(ECRI)周五公布的欧元区未来通胀指标(EFZIG)显示,欧元区通胀可能下降,因12月物价压力降至近三年低点.

该指标在12月从前月的93.2降至92.1,德国和法国的类似指标下降,而意大利和西班牙的类似指标微升.

"最新EZFIG指标再度下降,触及34个月低点.因此,欧元区通胀可能在未来几个月里进一步消退,"ECRI运营长Lakshman Achuthan说.(完)

(编译 郑茵 审校 王洋)
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