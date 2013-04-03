版本:
中国
货币新闻 | 2013年 4月 3日 星期三 17:23 BJT

表格：欧元区3月HICP较上年同期上升1.7%，符合预期

路透布鲁塞尔4月3日 - 欧盟统计局周三公布的数据显示，欧元区消费者物价增速在3月继续放缓，3月消费者物价调和指数(HICP)较上年同期上升1.7%，2月为升1.8%。

以下为详细数据：

2012年3月 12年10月 12年11月 12年12月 2013年1月 13年2月 13年3月

欧元区17国 CPI 权重

整体 1000.0 2.7 2.5 2.2 2.2 2.0 1.8p 1.7e

食品和烟草 193.7 3.3 3.1 3.0 3.2 3.2 2.7p 2.7e

能源 109.6 8.5 8.0 5.7 5.2 3.9 3.9p 1.7e

非能源工业品 273.6 1.4 1.1 1.1 1.0 0.8 0.8p 1.0e

服务业 423.0 1.8 1.7 1.6 1.8 1.6 1.5p 1.9e(完)

(编译 隋芬 审校 李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐