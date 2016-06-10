版本:
中国
债券 | 2016年 6月 10日 星期五 09:51 BJT

欧洲金融：欧盟或将考虑设立新的独立银行监管机构--ESM总裁雷格林

雷格林在布鲁塞尔的一个会议上称，把这些功能并入一个单一机构，将使欧元区更加接近拥有一个欧洲版的国际货币基金组织(IMF)。这将帮助欧元区19国更好地应对未来的金融和银行业危机。

他强调，这只有在修改欧盟条约以后才可能完成。而修改欧盟条约是一个漫长且结局不定的过程，欧盟成员国对此持谨慎态度。

不过，雷格林在欧盟金融领袖聚集的布鲁塞尔经济论坛(Brussels Economic Forum)上称，一旦修改条约的程序开启，“就可以将目前分散在三家不同机构的部分职责合并在一起，归入一家欧洲货币基金”。

他表示，欧元区面临的更加迫切的任务是，完成银行业联盟。该计划旨在增强欧元区金融稳定。(完) (编译 戴素萍/许娜；审校 龚芳/张明钧)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐