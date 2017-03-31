专访：英国退欧促使欧元区更愿意进行改革--欧盟执委会副主席

2017年3月30日，欧盟执委会副主席卡泰宁在马耳他举行的欧洲人民党（EPP）峰会间隙接受路透访问。 REUTERS/Darrin Zammit Lupi

路透马耳他圣朱利安斯镇3月31日 - 一名欧盟高官周五表示，英国退欧后，欧元区融合的下一步措施可能包括增加对区内较为贫穷国家的投资，但前提是这些国家降低政府与银行业之间高风险的联系。

英国退欧重新引发对如何振兴欧元区、使其变得更强、更具有持久性的讨论，尽管法国和德国对此持有不同看法。

欧盟执委会副主席卡泰宁表示，他的政治党派--影响力很大的欧洲人民党(EPP)，准备考虑给欧元区的落后成员国提供投资。德国总理默克尔也支持欧洲人民党。

这远远达不到法国一直以来的要求，即协调欧元区的经济政策，管理19个成员国之间的财政转移。但德国对此予以反对。

但在欧洲议会占有最多席位的欧洲人民党更愿意接受卡泰宁所说的“投资职能”，可能通过由欧洲投资银行提供资金的欧盟新基础设施投资基金支持一些项目。

卡泰宁周五在马耳他举行的欧洲人民党(EPP)大会后接受路透专访时表示，“经济具有周期性，为努力维护货币联盟稳定，需要拉平差距，这些不难理解。”

“若一些成员国的危机本质是周期性的，施以援手就是合理的。”

欧元区在2010-2012年的危机中接近解体后，许多经济学家认为做为一个货币联盟，欧元区只有效仿美国才能存活下去。

这意味着新的欧洲经济治理体系，可能需要设立欧元区财长，其有能力在欧元区富国和穷国之间进行财政转移。

这个想法被德国的执政阶层视为洪水猛兽，默克尔政府反对任何形式的对穷国永久性财政转移，担心柏林不得不为此埋单，且失去对大手大脚的国家的控制。

但卡泰宁称，他感觉到北边国家政治人物的立场出现了变化。

“我认为，考虑构建理想的货币联盟的意愿更加强烈了。”卡泰宁称，“我的思路也发生了变化。敞开心胸是不会有任何损失的。” (完)