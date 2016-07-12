欧洲金融：意大利不存在严重危机，政府救助银行投资者将受损--官员

中国债市动态：现券和期货均走弱，节前资金趋紧打压情绪
路透北京1月17日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先升后震荡，国债期货亦明显走低。交易员表示，春节前资金面逐步趋紧，加之同业存单纳入同业负债的传闻，均打击市场情绪，预计短期现券仍将维持弱势。
迪塞尔布洛姆表示，在特定情况下可以使用国家援助，但民间投资者要承担“一部分”损失。
“这取决于受困银行在哪里，压力测试结果如何，需要达成什么样的资本要求，”他补充道。
“自救是非常合理的经济原则，那些在好年头获得利润的投资者，在坏年头也要承担损失，”迪塞尔布洛姆坚称。
当被问及为银行业建立价值数十亿欧元的新欧洲金融安全网的提议时，迪塞尔布洛姆称他反对银行提出公共支援的新请求。
“过去以及将来总会有银行家说他们需要更多的公共资金，以让银行资本重组。我强烈抵制这一点，”他表示。
“银行内部的问题需要自己解决，”他补充说。(完)
(编译 孙国玉/杜明霞；审校 白云/龚芳)
路透北京1月17日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先升后震荡，国债期货亦明显走低。交易员表示，春节前资金面逐步趋紧，加之同业存单纳入同业负债的传闻，均打击市场情绪，预计短期现券仍将维持弱势。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 12,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/18 7 2.25% 100 2017/1/18 14 2.40% 100 2017/1/18 2
0223 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,185.4 1,182.1 日圆/韩元 10.3811/00 10.3517 韩国公债期货 * 109.62 109.61 韩国综合股价指数 2,075.15 2,064.17 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调