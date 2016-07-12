欧洲金融：意大利不存在严重危机，政府救助银行投资者将受损--官员

迪塞尔布洛姆表示，在特定情况下可以使用国家援助，但民间投资者要承担“一部分”损失。

“这取决于受困银行在哪里，压力测试结果如何，需要达成什么样的资本要求，”他补充道。

“自救是非常合理的经济原则，那些在好年头获得利润的投资者，在坏年头也要承担损失，”迪塞尔布洛姆坚称。

当被问及为银行业建立价值数十亿欧元的新欧洲金融安全网的提议时，迪塞尔布洛姆称他反对银行提出公共支援的新请求。

“过去以及将来总会有银行家说他们需要更多的公共资金，以让银行资本重组。我强烈抵制这一点，”他表示。

“银行内部的问题需要自己解决，”他补充说。(完)