欧元债市：意大利公债收益率触及三周低位，报导称当局拟救助西雅那银行

* 政府准备控股西雅那银行-消息人士

* 意大利议会批准2017年预算，总理伦齐将于1800GMT辞职

* 意大利公债收益率跌至接近三周低位

* 意大利和德国公债收益率差缩至一个月来最窄

路透伦敦12月7日 - 意大利公债收益率(殖利率)周三跌回三周低点附近，此前有报导称，意大利当局准备救助身陷困境的西雅那银行，因该行透过民间融资自救的希望消退。

知情消息人士周二表示，意大利当局准备斥资20亿欧元购买意大利民众持有的该银行次级债，以获得意大利西雅那银行控股权。

意大利政府已经是该行最大股东，占股4%。购买次级债后转换成股票，政府占股将增至40%。

意大利新闻报援引两位财政部消息人士称，意大利将向ESM求助150亿欧元(161亿美元)资金，以支持包括西雅那银行在内处于困境中的银行。但意大利财政部一位发言人周三否认了上述报导，称意大利未准备向欧洲稳定机制(ESM)寻求资金支持其银行业。

分析师表示，对于意大利可能在明年可能提前进行选举的担忧，可能会抑制收益率的下滑。

“尽管明年提前选举的可能性上升，市场还在关注银行业以及政府在解决这个问题上表现出更大紧迫性这个事实，”瑞穗策略师Antoine Bouvet说。

意大利10年期公债收益率 最多跌至1.8888%，追平了周二触及的这一三周低位水准。之后有所回升，但全日仍下跌7.5个基点，至1.89%。

较低评级的二线国家公债--西班牙和葡萄牙公债收益率大幅下挫至三周低位，而德国10年期公债收益率 小幅走低至0.35%。

意大利和德国公债收益率之差报在155个基点，为大约一个月来最窄，在周日的修宪公投之前曾一度达到193个基点。

意大利银行类股指数 上涨逾4%，至6月以来的最高水平，势将录得2012年中以来的最大两日升幅。西雅那银行 周三上涨约11%。

周三意大利国会批准了该国下一年度的预算案，这为现任总理伦齐辞职铺平道路，预计他将于1800GMT辞职。

分析师表示，欧洲央行将出台新一轮刺激措施的希望也激发投资者对于欧元区公债的需求。

欧洲央行周四预计将对资产购买计划条款进行调整，以缓解合规债券不足的局面，并料将把计划期限延长至目前计划的2017年3月之后。(完)

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