意大利也想用欧元区救助基金舒缓债务压力

* 蒙蒂称意大利或对债券支撑措施感兴趣

* 西班牙获准将达到减赤目标的时间推後一年

路透布鲁塞尔7月10日电---意大利周二称其可能想利用欧元区援助来降低其借款成本.欧元区财长们竭力以让市场相信他们正在控制欧债危机,一名欧洲央行高官认为危机可能升级.

意大利总理蒙蒂表示,意大利可能也有兴趣利用欧元区援救基金来支撑国内债券市场.蒙蒂面临巨大的市场压力,要求其重整意大利经济并避免其被吸入债务危机的漩涡中心.

"如果说意大利将决不使用(该机制),这将是危险的,"他在一个欧洲财长会议结束後称."意大利可能有兴趣."

他对意大利公债收益率上升感到担心,该收益率周一升破6%,周二又小幅回落到6%下方.如果维持在6%关口上方一段时间,那麽就有可能为上探7%水准打开大门.市场普遍认为收益率在7%以上时,偿债成本是难以负担的.

蒙蒂的言论显示,持续了两年半时间的欧元区危机有可能吞噬意大利.意大利是欧元区第三大经济体,且是七国集团(G7)成员国之一,市场普遍认为其规模太大而无法救助.

昨晚财长们概述了西班牙援助计划,但他们难以让市场相信这将有助於稳定欧元区.

欧元区财长周二一早达成共识,允许西班牙达到减赤目标的时间再延後一年到2014年,以换取该国进一步的预算撙节举措,同时还设定了西班牙银行业抒困方案的一些要素.

上述决定旨在防止西班牙需要全面救援.如果全面救助这个身陷衰退的欧元区第四大经济体,欧洲纾困基金将达到极限,债务危机会更加深重.

市场对这次会议未能取得更多成果感到失望.欧元兑美元最初接近两年低位,兑日圆则触及五周低位,市场人气焦躁不安,焦点转向德国法院.

德国最高法院也在审理欧洲最新的纾困基金和预算规定有无违返德国法律,这个过程影响所及不只是如何处理欧元区危机,也对欧洲进一步整合造成冲击.

"原订在7月上路的欧洲稳定机制(ESM)若大幅延期,可能造成德国以外的市场进一步充满不确定性,并对欧元区在恰当时间内做出必要决定的能力失去信心,"德国财政部长朔伊布勒对法院表示.

欧洲央行管委会成员暨德国央行总裁魏德曼进一步表示,迅速批准ESM基金和预算纪律规则不能保证欧债危机不会恶化.

"临时裁定不能确保这些风险能得到全面遏制.相反,马上批准无法保证欧债危机不会进一步升级,"魏德曼向德国最高法院表示.

为保持对意大利总理蒙蒂施压,国际货币基金组织(IMF)称,意大利必须继续去年蒙蒂上台时启动的经济改革.

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**援助西班牙**

在这次欧元区财长会议上,他们并未就援助西班牙银行业的最终数额达成一致,但欧盟已设定1,000亿欧元(1,230亿美元)的最高限额,若有紧急需要可在7月底获得近300亿欧元.西班牙银行业遭遇楼市崩盘引发坏账和经济衰退的打击.

欧元集团主席容克在记者会上表示,最终贷款协议将於7月20日前後签署.

卢森堡财长Luc Frieden表示,可向西班牙银行业提供的1,000亿欧元金援远超过他们的需要.

欧元区财长同意,一旦欧洲的单一银行监管机构在明年初成立,西班牙银行业可获得欧元区援助基金的直接注资,而无需获得国家担保.

"这是非常积极的协议,"西班牙经济部长德金多斯在抵达周二会场时表示.

欧盟领导人在上月峰会上提出建立欧洲银行业监管机构以及运用地区救助基金来稳定债券市场的架构,欧元区各国财长则承担将其具体化的任务.

不过在芬兰、荷兰等北欧国家和意大利、西班牙等南欧国家间,一直存在着分歧.

欧洲央行总裁德拉吉周一在欧洲议会不时面临主要来自德国、荷兰和芬兰立法者的质疑.这些国家担心欧洲银行业纾困用上纳税人的钱.

**希腊寻求延期**

欧盟各国财长周二正式同意西班牙达到减赤目标时间再延後一年,马德里方面压力稍缓,但新目标恐怕也很难达成.

官员们在投票中将西班牙赤字削减目标进行了修正,今年赤字与国内生产总值(GDP)之比目标为6.3%,2013年和2014年分别为4.5%和2.8%.西班牙原计划在2013年实现预算赤字相对於GDP的比例在3%,如果再度错失目标,则有可能面临欧盟的制裁.

希腊新任财政部长史托纳拉斯对路透电视表示,他希望先让该国的调整计划回到正轨,再来要求欧盟及国际货币基金组织(IMF)纾困方案的任何形式展延.

希腊第二轮金援中预期该国在2015年重返市场.但历经五年的衰退,使得这一目标显得不太可能实现.该国或需更多时间来降低债务和重新赢得投资者信心.史托纳拉斯的言论看起来表达了更为慎重的观点.上个月希腊新政府称,希望寻求将达到援助计划项下财政目标的时间延後两年.(完)

--编译 侯向明/戴素萍/肖群英/洪曦;审校 张涛/张明钧

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