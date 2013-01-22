意大利经济: 料从2014年起恢复增长,但不足以大幅降低失业--官员

标题新闻：贝莱德最大共同基金一资产组合经理称正买入黄金和美债等避险资产，以防全球政治风险
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路透布鲁塞尔1月21日 - 意大利经济财政部部长格雷利(Vittorio Grilli)周一称,该国经济将从2014年起每年增长1%左右,从而摆脱持续两年的经济衰退,但还不足以充分降低高失业率.
格雷利对在欧洲议会颇具影响力的经济货币事务委员会表示:"从2014年起,意大利经济将增长1%多一点."
他说道:"这其实还不够,意大利需要实施一系列结构性改革."他还表示,整个欧洲也是如此,经济增长并不足以带来"大幅促进就业的复苏".
意大利11月失业率达11.1%,高于2011年末约9%的水平.
格雷利称,意大利经济2012年萎缩2.4%,今年应该会有一些增长,但整体上还将处于衰退.预计大选过后格雷利将会离职.
他的预测比意大利央行略显乐观,后者预计今年下半年会有小幅回升而且并不确定,并预计2014年仅增长0.7%.
"我们看到市场对意大利和对整个欧洲的信心增强.这样的指标更常见到了."他是指意大利经济增长的前景以及借款成本的下滑.(完)
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