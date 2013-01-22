意大利经济: 料从2014年起恢复增长,但不足以大幅降低失业--官员

路透布鲁塞尔1月21日 - 意大利经济财政部部长格雷利(Vittorio Grilli)周一称,该国经济将从2014年起每年增长1%左右,从而摆脱持续两年的经济衰退,但还不足以充分降低高失业率.

格雷利对在欧洲议会颇具影响力的经济货币事务委员会表示:"从2014年起,意大利经济将增长1%多一点."

他说道:"这其实还不够,意大利需要实施一系列结构性改革."他还表示,整个欧洲也是如此,经济增长并不足以带来"大幅促进就业的复苏".

意大利11月失业率达11.1%,高于2011年末约9%的水平.

格雷利称,意大利经济2012年萎缩2.4%,今年应该会有一些增长,但整体上还将处于衰退.预计大选过后格雷利将会离职.

他的预测比意大利央行略显乐观,后者预计今年下半年会有小幅回升而且并不确定,并预计2014年仅增长0.7%.