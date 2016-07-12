IMF称意大利面临“巨大挑战”并下调对该国增长预期

路透罗马7月12日 - 国际货币基金组织(IMF)周二称，意大利经济今年将增长不到1%，明年增速也只略微加快；鉴于英国决定退出欧盟，IMF下调了对意大利经济的预期。

IMF在一份报告中称，英国上月的公投结果令金融市场震荡加剧，并加大了意大利经济的下行风险。

IMF称，作为欧元区第三大经济体的意大利“2016年经济增长现预计略低于1%，2017年预计增长约1%”。5月底时IMF对意大利今明两年的经济增长预期分别为1.1%和1.25%。

自英国公投以来，分析师纷纷下调对意大利经济的预期。雇主游说机构Confindustria现预计意大利今年经济仅增长0.8%，明年增长0.6%。

IMF报告称，即便意大利近期的改革措施全面贯彻，长期以来作为欧洲最疲软经济体之一的意大利也难以赶上其他同等国家。

IMF称，意大利经济要到2025年左右才能重返全球金融危机前的2008年高点。而同期意大利的欧元区伙伴经济增长料比危机前水平高出20-25%。

“因此意大利当局面临着巨大挑战。经济的反弹需要强化方能以更快速度降低高失业率，此外还需要有缓冲举措，包括修复压力重重的银行资产负债表、果断地降低高企的公共债务，”IMF报告称。

**银行业问题**

“风险偏向下档，”IMF称，并列出一系列问题，包括意大利银行业资产品质不佳、金融市场波动，及全球贸易放缓对出口的影响。

“如果下行风险成为现实，鉴于意大利的系统重要性，对地区及全球的溢出影响将会很大，”该组织表示。

IMF称意大利银行业对经济前景尤其构成威胁。该国银行业坏账高达约3,600亿欧元(3,975.5亿美元)，今年股价跌逾50%。

“除非资产质量和获利问题能够及时解决，否则银行业持续积弱不振的问题，最终可能对系统内的其他部分造成压力，”IMF称。

IMF意大利工作小组组长Rishi Goyal称，如果整个欧盟范围的压力测试显示金融稳定性存在风险，那么意大利就有空间利用公共资金对银行进行资本重组。(完)