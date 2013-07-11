《欧元区经济分析》通缩风险、银行疲软，欧洲似将重蹈日本覆辙

**胡萝卜加大棒政策**

对欧洲央行来说，要微妙地平衡好两个方面：即要使债市向成员国政府施以足够的压力以促其改革，又要提供足够的货币支持以刺激需求。因此，欧洲央行总裁德拉吉安抚市场道，利率将在更长一段时间内维持当前或更低的水准。

英国标准人寿保险公司分析师Andrew Milligan称，“一方面，欧洲央行采用某种形式的前瞻性指导带来帮助。这有助于打消有关全球其他国家将追随美国政策的观点，而且明显在一定程度上压低了欧元。但主要问题仍在于，欧洲央行是否有能力支持个别受困国家。”

当然，任何一家央行的能力都有上限。在一定时间里坚持放松货币政策，可以提高名义国内生产总值(GDP)，从而减轻偿债负担。但央行无法延长人们的寿命，或提高他们的工作技能。

在人口萎缩的情况下，提高经济增速和生产率的任务全落在了政府肩上。

以日本为例，迄今为止，所有的刺激都是通过财政激励和黑田东彦的大胆货币政策所提供，这意味着首相安倍晋三在参议院选举后祭出“第三支箭”--结构性改革时，其需要提出实实在在的目标。

“如果安倍最终决定采行颇具雄心的促增长举措，而且“安倍经济学’也取得成功的话，那么对欧洲最重要的启示是，要想重振经济，需将大胆的宏观经济政策和结构性改革举措双管齐下，并恰当地安排好两者间的优先次序，”智库Bruegel的Andre Sapir表示。(完)