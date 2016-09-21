欧元区就业增速高于先前预期--欧洲央行研究

路透法兰克福9月21日 - 周三公布的一项欧洲央行研究显示，欧元区就业成长速度快过预期，且可能持续下去，但代价是生产率、甚至长期经济成长率受到影响。

研究指出，相对于国内生产总值(GDP)增速的比例，目前就业成长速度已齐平、甚至超越2007年欧债危机之前水准，特别是在德国及西班牙等地，这些国家的就业市场改革提高了就业弹性。

欧元区失业率仍在10%附近徘回，青年失业率高于20%，政策官员担心这个世代的人口可能有一大部分将长期脱离就业市场，这是欧债危机留下的惨痛遗毒，对国家财政造成压力，可能要花费数十年才能解决。

欧洲央行的研究目前显示，一些国家让民众重回就业岗位的速度，超越先前预期，一部分是因为兼职工作形态愈来愈受欢迎，以及服务型行业的快速扩张。服务型行业往往聘雇较多人员，而且人力运作的弹性较高。

研究表明，就业增长与GDP增长之比较过去三年有所改善，德国和西班牙在2013年中期以来增幅中的贡献约占三分之二。

“就业增长走强无疑为家庭收入带来支撑，但也进一步削弱了本就非常疲弱的总生产率增长，”欧洲央行称。

“这些生产率增长方面的共同趋势可能暗示，长期增长前景面临风险，”欧洲央行并称。

问题在于，多数新就业都是在生产率增长本就已经较温和的服务业中，从而给整体生产率带来拖累。

平均工时停滞不前，所以与债务危机前相比，就业人数增多，但工作量要少，这是就业不足的迹象。

欧洲央行还表示，经济向服务业及更灵活的劳动力市场的转移表明，就业增长有望持续走强。(完)