欧元区金融：塞浦路斯救援协议不应作为范例--欧盟集团前主席

路透柏林3月27日 - 欧元集团前主席、卢森堡总理兼财长贾克周三称，塞浦路斯救援协议不能作为救援欧元区其他受困国家的范例，与现任欧元集团主席意见相左。

荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆周一对路透和金融时报称，未来受困银行可能要动用储户的无保险存款，而非欧盟纳税人的钱。

随后他又有所缓和，但他的讲话已经冲击欧洲股市和欧元，而且令人对建立银行业联盟的计划产生怀疑。银行联盟意在通过切断主权与银行间的联系，来结束欧元区债务危机。

“当他们尝试解决塞浦路斯问题的方法被当作是未来救援的范例时，我感到不解。”贾克对德国ZDF频道的一个节目称。

“这不是范例。我们不应该让人觉得，以后在欧洲的存款可能不安全。我们不应该让人认为，投资者不应当把钱放在欧洲。”

“这对欧洲整个金融中心不利，”他称。