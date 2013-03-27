欧元区金融：塞浦路斯救援协议不应作为范例--欧盟集团前主席

南非政经：财长戈尔丹称没有被召回，“只是被要求回国”
路透伦敦3月27日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)周一表示，他并没有被总统祖马召回，只是“被要求回国”，而他一直在计划回国。
路透柏林3月27日 - 欧元集团前主席、卢森堡总理兼财长贾克周三称，塞浦路斯救援协议不能作为救援欧元区其他受困国家的范例，与现任欧元集团主席意见相左。
荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆周一对路透和金融时报称，未来受困银行可能要动用储户的无保险存款，而非欧盟纳税人的钱。
随后他又有所缓和，但他的讲话已经冲击欧洲股市和欧元，而且令人对建立银行业联盟的计划产生怀疑。银行联盟意在通过切断主权与银行间的联系，来结束欧元区债务危机。
“当他们尝试解决塞浦路斯问题的方法被当作是未来救援的范例时，我感到不解。”贾克对德国ZDF频道的一个节目称。
“这不是范例。我们不应该让人觉得，以后在欧洲的存款可能不安全。我们不应该让人认为，投资者不应当把钱放在欧洲。”
“这对欧洲整个金融中心不利，”他称。
卢森堡银行业规模相当于该国经济的逾20倍，约有140家银行和保险商分部。金融业帮助该国成为地区内以人均国内生产总值(GDP)衡量最富有的国家。(完) (编译 王丽鑫； 审校 程琳)
路透伦敦3月27日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)周一表示，他并没有被总统祖马召回，只是“被要求回国”，而他一直在计划回国。
路透约翰内斯堡3月27日 - 南非反对党民主联盟周一在声明中称，该国总统祖马决定将在伦敦进行投资者路演的财长戈尔丹(Pravin Gordhan)召回，标志着南非经济遭到重大挫折。
路透香港3月27日 - 在上海和香港两地上市的洛阳栾川钼业集团股份有限公司(洛钼集团)已签署7亿美元七年期分期偿还贷款，为其收购非洲Tenke铜矿另外24%股权提供资金支持。该公司四个月前曾获得一笔更大规模的俱乐部贷款，为当时初次入股Tenke铜矿融资。