欧元债市：德债收益率触及一年最高，因德拉吉在政策调整问题上松口

路透伦敦6月27日 - 德国短期公债收益率周二跳升至一年最高水平，欧元触及九日峰值，之前欧洲央行总裁德拉吉在调整超宽松货币政策的问题上松口。

德拉吉在葡萄牙辛特拉举行的欧洲央行年度政策论坛上称，通缩力量被通胀力量所取代。

不过，央行政策立场的转变，包括近零利率和大规模购债，应该是循序渐进的，因为仍需要“相当规模的”货币支持，且通胀回升也将仰赖有利于的全球融资环境。

投资者认为，他的这番讲话一改本月稍早政策会议结束后记者会上的谨慎基调，引发欧元区公债遭全面抛售。

“我的解读是，在政策方面，并没有重大变化，但如果与他在欧洲央行政策会议后的讲话相比较，此番讲话的基调偏鹰派，”瑞穗的利率策略师Antoine Bouvet说。

同时受到新债供应打压的两年期德债收益率攀升至一年高位负0.56%。

德国今日发售31.72亿欧元两年期公债。

德国长债收益率飙升7个基点，至四周高位0.32%，有望创5月初来最大单日涨幅。

欧元区公债收益率普涨，日内涨幅在6-9个基点。

今日还有多位全球央行高阶官员将发表讲话。