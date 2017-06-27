欧元债市：德债收益率触及一年最高，因德拉吉在政策调整问题上松口

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透伦敦6月27日 - 德国短期公债收益率周二跳升至一年最高水平，欧元触及九日峰值，之前欧洲央行总裁德拉吉在调整超宽松货币政策的问题上松口。
德拉吉在葡萄牙辛特拉举行的欧洲央行年度政策论坛上称，通缩力量被通胀力量所取代。
不过，央行政策立场的转变，包括近零利率和大规模购债，应该是循序渐进的，因为仍需要“相当规模的”货币支持，且通胀回升也将仰赖有利于的全球融资环境。
投资者认为，他的这番讲话一改本月稍早政策会议结束后记者会上的谨慎基调，引发欧元区公债遭全面抛售。
“我的解读是，在政策方面，并没有重大变化，但如果与他在欧洲央行政策会议后的讲话相比较，此番讲话的基调偏鹰派，”瑞穗的利率策略师Antoine Bouvet说。
同时受到新债供应打压的两年期德债收益率攀升至一年高位负0.56%。
德国今日发售31.72亿欧元两年期公债。
德国长债收益率飙升7个基点，至四周高位0.32%，有望创5月初来最大单日涨幅。
欧元区公债收益率普涨，日内涨幅在6-9个基点。
今日还有多位全球央行高阶官员将发表讲话。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦今日稍后将在伦敦发表讲话。(完) (编译 母红; 审校 刘静)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。