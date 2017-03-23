欧元债市：二线国家公债上扬，因欧洲央行最后一次TLTRO操作获强劲需求

路透伦敦3月23日 - 欧元区低评等公债周四获得投资人追捧，此前在欧洲央行最后一次向银行提供低息长期贷款的操作中，需求较预期强劲。

欧洲央行于2011年欧债危机期间推出了长期再融资操作(LTRO)，并在去年对该机制进行了微调，推出了定向长期再融资操作(TLTRO)。只要银行增加向企业或消费者的放贷，欧洲央行将向银行提供利率低至负0.4%的长期贷款。

在央行周四进行的最后一次TLTRO操作中，约474家银行获得了2,335亿欧元的四年期贷款，远高于路透调查预计的1,250亿欧元。

这显示银行预计放贷将增加，且分析师表示，银行也可能继续将部分资金投入葡萄牙和西班牙等利息相对较高的公债。

由于欧洲央行也将在下月起缩减每月购债规模，部分投资人认为，TLTRO计划的结束也意味着欧元区最坏时期已经过去。

葡萄牙、西班牙及意大利 10年期公债收益率一度下跌5-7个基点，但之后缩减跌幅。

它们同德国公债的利差收窄。美债收益率上涨给德国公债收益率带来上升压力。