欧元债市：二线国家公债上扬，因欧洲央行最后一次TLTRO操作获强劲需求

中国金融：今年完成全部引战工作，6月将展开第二轮报价--东方资产
路透北京5月24日 - 自去年10月完成股改后，中国东方资产管理公司引战工作正有序进行。该公司执行董事陈建雄周三称，当前第一轮非约束性报价已经完成，即将在6月展开第二轮正式报价；预计将于今年完成全部引战工作。
路透伦敦3月23日 - 欧元区低评等公债周四获得投资人追捧，此前在欧洲央行最后一次向银行提供低息长期贷款的操作中，需求较预期强劲。
欧洲央行于2011年欧债危机期间推出了长期再融资操作(LTRO)，并在去年对该机制进行了微调，推出了定向长期再融资操作(TLTRO)。只要银行增加向企业或消费者的放贷，欧洲央行将向银行提供利率低至负0.4%的长期贷款。
在央行周四进行的最后一次TLTRO操作中，约474家银行获得了2,335亿欧元的四年期贷款，远高于路透调查预计的1,250亿欧元。
这显示银行预计放贷将增加，且分析师表示，银行也可能继续将部分资金投入葡萄牙和西班牙等利息相对较高的公债。
由于欧洲央行也将在下月起缩减每月购债规模，部分投资人认为，TLTRO计划的结束也意味着欧元区最坏时期已经过去。
葡萄牙、西班牙及意大利 10年期公债收益率一度下跌5-7个基点，但之后缩减跌幅。
它们同德国公债的利差收窄。美债收益率上涨给德国公债收益率带来上升压力。
葡萄牙公债与可比德债收益率差一度跌至三个月来最低水平。西班牙公债与可比德债收益率差降至一个月低点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透北京5月24日 - 自去年10月完成股改后，中国东方资产管理公司引战工作正有序进行。该公司执行董事陈建雄周三称，当前第一轮非约束性报价已经完成，即将在6月展开第二轮正式报价；预计将于今年完成全部引战工作。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周三表示，欧元区房地产市场并未过热，但有一些地方房价偏高需要加以留意，特别市在主要城市的周边。
* 招标品种：国开行3/5/10年期固息增发债 * 招标金额：3/5年：50亿；10年：110亿 * 招标时间：5月25日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：4.25%-4.30%；4.27-4.32%；4.25-4.32% * 预测均值：4.27%；4.30%；4.30% 路透上海5月24日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发三、五和10年三期债 。路透调查显示，穆迪下调中国评级对境内现券直接影响有限；考虑到目前流动性较为宽松 ，在参考今日农发行同期限新债招标结果基础上，明日国开行三期债收益率预测均值分别落 在4.27%、4.30%和4.30%。 北京一券商交易员称，目前资金较为宽松，明日国开债定位有望较二级水平稍有折让， 且曲线将继续平坦化。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，上述三个期限最 新收益率依次为4.3424%、4.3674%和4.3566%；明日三期债的标的券170205、17020