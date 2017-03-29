欧元债市：公债收益率下滑，因消息称ECB对调整货币政策信号持谨慎态度

中信建投期货：沪锌保持短多长空思路
近期，沪锌主力合约1707持续反弹。但是后期随着锌精矿产量逐步回升，以及下游消费走弱，将对锌价形成拖累，预计锌价中期重心或下移。
路透伦敦3月29日 - 欧元区公债收益率周三下滑，此前消息人士表示，欧洲央行政策制定者对于在4月对货币政策信号做新的调整持谨慎态度。
六位身处及接近欧洲央行管委会的消息人士暗示，当市场开始预期明年初会升息时，欧洲央行的决策者对此感到吃惊，他们希望安抚投资者，传递宽松货币政策远未结束的信号，这意味着6月前欧洲央行不会愿意调整政策信号。
“市场在消化今年加息上有些超前了，上述消息证实了这一观点，”瑞穗策略师Antoine Bouve表示，“讨论可能加息，我们预计最早也要到2018年。”
欧元区公债收益率普跌，指标德国10年期公债收益率触及三周低点0.34%，当日跌4个基点。
对欧洲央行收紧政策最为敏感的欧元区二线国家公债也上涨。
葡萄牙10年期公债收益率跌至1月初来最低的3.69%。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
近期，沪锌主力合约1707持续反弹。但是后期随着锌精矿产量逐步回升，以及下游消费走弱，将对锌价形成拖累，预计锌价中期重心或下移。
* 美元指数脱离六个半月低点 * 美债收益率上升提振美元 * 当前焦点自美国政治转向美联储货币政策 * 市场等待稍晚公布美联储会议记录以寻找线索 路透东京5月24日 - 美元周三盘初持坚，兑主要货币已自六个半月低点反弹，得益于美债收益率上升，投资者焦点现转向美国联邦储备理事会(美联储/FED)的货币政策立场。 美元指数 持稳于97.336，上日升0.4%。 美元勉力脱离周一所及的11月9日来低点96.797，当时围绕特朗普竞选团队疑与俄罗斯勾结的担忧打压美元。 美国公债价格下降，对美元构成提振。美国指标10年期公债收益率(殖利率) 隔夜上升3个基点，距离上周购债避险潮时触及的一个月低位拉开一些距离。 “美债收益率上升支撑美元。对美国公债的投机性买盘似乎已经结束，关于特朗普的担忧和地缘政治风险也不再是新鲜的新闻，”大和证券的资深外汇策略师Yukio Ishizuki表示。 美元兑日圆 上涨0.15%至111.945日圆，创一周
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