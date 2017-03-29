版本:
中国
亚洲 | 2017年 3月 30日 星期四 01:07 BJT

欧元债市：公债收益率下滑，因消息称ECB对调整货币政策信号持谨慎态度

路透伦敦3月29日 - 欧元区公债收益率周三下滑，此前消息人士表示，欧洲央行政策制定者对于在4月对货币政策信号做新的调整持谨慎态度。

六位身处及接近欧洲央行管委会的消息人士暗示，当市场开始预期明年初会升息时，欧洲央行的决策者对此感到吃惊，他们希望安抚投资者，传递宽松货币政策远未结束的信号，这意味着6月前欧洲央行不会愿意调整政策信号。

“市场在消化今年加息上有些超前了，上述消息证实了这一观点，”瑞穗策略师Antoine Bouve表示，“讨论可能加息，我们预计最早也要到2018年。”

欧元区公债收益率普跌，指标德国10年期公债收益率触及三周低点0.34%，当日跌4个基点。

对欧洲央行收紧政策最为敏感的欧元区二线国家公债也上涨。

葡萄牙10年期公债收益率跌至1月初来最低的3.69%。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐