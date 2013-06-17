欧元区官员支持向希腊发放新援助--消息

铃木汽车、东芝和电装将在印度建立汽车锂电池合资企业
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透雅典6月14日 - 两位希腊财政部官员周五表示，由欧元区成员国部长及官员组成的一支工作小组支持对希腊发放下一笔援助，希腊政府关闭国家广播电视公司ERT，使作出这项决定的难度下降。
欧元区成员国财长在上月批准发放33亿欧元(44亿美元)援助贷款，不过具体要看希腊是否在6月达到反腐败、家庭减债以及电力市场改革方面的要求。
消息人士称，欧元集团工作小组目前支持发放援助，这为欧元区财长正式签署命令铺平了道路。该工作小组主要由各国副财长和高级财政官员组成。
希腊本周决定解聘约2,600名ERT员工，此事虽让政府陷入政治危机，却对工作小组产生了影响。
“关闭ERT的决定无疑是有帮助的，”上文两位官员中的一位对路透表示。
最新一笔款项将在本月内发放，由此希腊自2010年中期以来从欧盟和国际货币基金组织(IMF)获得的援助贷款总额将达到2,100亿欧元左右。
欧盟和IMF承诺在2010-2014年期间向希腊提供约2,400亿欧元帮助，以避免其债务违约从而危及欧元区稳定。
作为获得纾困帮助的条件之一，希腊承诺在年底前解雇4,000名公共部门员工，其中半数裁员要在9月底之前完成。(完)
(编译 郑茵 审校 张明钧)
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