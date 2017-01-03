焦点：欧元区制造业12月PMI表现强劲 状态良好迎新年

路透伦敦1月2日 - 周一公布的调查显示，欧元区制造业以强劲之姿迎来2017年，2016年12月欧元区制造业活动以逾五年来最快速度升温，订单方面也呈增加态势。

IHS Markit欧元区12月制造业采购经理人指数(PMI)终值为54.9，与早前公布的初值一致，为2011年4月以来最高水平。

上述数据高于荣枯分水岭50，也高于11月份的53.7。衡量产出的一项指数则从54.1上升至56.1，为32个月高位。

“欧元区制造业者以强劲姿态迈入2017年，2016年以生产大增收官，”IHS Markit首席商业分析师Chris Williamson称。

“从客观角度来看，12月PMI达到五年半高位，基本符合工业生产以大约4%的年率成长的情况。”

新订单分项指数从54.4升至55.9，为2011年4月以来最高，即便企业提价速度为逾五年来最快。这预示1月制造业表现也会很强劲。

“决策者将会很高兴地看到制造业前景好转，同时价格压力上升，”Williamson称。

周一的一项调查显示，受亚洲和美国需求增长的驱动，12月德国制造业增长达到近三年最高水平，意味着制造业将对德国第四季经济扩张做出贡献。

Markit德国12月制造业PMI从11月的54.3上升至55.6，达到35个月最高水平。

另一项月度调查显示，2016年法国制造业强势收官，12月制造业活动创下五年半高位，招聘和新订单跳增。

IHS Markit称，法国12月制造业PMI从11月的51.7上升到53.5，与初值相同。

另一项调查显示，意大利12月制造业活动创6月来最快增速，表明2016年底经济增长加速。

Markit/ADACI意大利12月制造业PMI从11月的52.2涨至53.2，高于荣枯分水岭。(完)