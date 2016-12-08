欧元区将经受住政治考验 但银行业情况令人担忧--特里谢

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦12月7日 - 欧洲央行(ECB)前总裁特里谢周三表示，欧元区未来虽然将面临政治考验，但仍会保持完整，但由于成员国之间的银行业存在差异，欧元区市场面临分裂风险。
特里谢认为，法国、德国和荷兰明年的大选应该不会对欧元区构成致命打击。
“欧元区的韧性被低估了。我们可以看到，在那场二战以来最严重的金融危机中，很多人预计欧元作为一种货币将遭到质疑，欧元区的概念将被丢弃。但两种情况都没有发生，”他向路透表示。
特里谢在伦敦一次活动的间隙称，奥地利人周日决定选择一位亲欧洲的总统，放弃了极右翼疑欧派候选人霍费尔(Norbert Hofer)，这是一个积极的迹象，虽然意大利存在政治不确定性，但该国对欧元区的支持应该仍然强劲。
他随后对在伦敦的金融界人士称，英国在6月公投退出欧盟是一个“糟糕的决定”，同时他发现，欧元区国家对本国银行业采取了更为民族主义的态度，这些迹象令人担心。
“欧元区的分裂就是...金融服务业的单一市场重新呈现国有化的局面，”特里谢说。
“这是一个巨大的危险，不仅是因为英国退欧...还因为我们看到了重商主义政策有卷土重来的倾向，这对全球繁荣不是好事。”(完)
(编译 汪红英；审校 郑茵)
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