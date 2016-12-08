欧元区将经受住政治考验 但银行业情况令人担忧--特里谢

路透伦敦12月7日 - 欧洲央行(ECB)前总裁特里谢周三表示，欧元区未来虽然将面临政治考验，但仍会保持完整，但由于成员国之间的银行业存在差异，欧元区市场面临分裂风险。

特里谢认为，法国、德国和荷兰明年的大选应该不会对欧元区构成致命打击。

“欧元区的韧性被低估了。我们可以看到，在那场二战以来最严重的金融危机中，很多人预计欧元作为一种货币将遭到质疑，欧元区的概念将被丢弃。但两种情况都没有发生，”他向路透表示。

特里谢在伦敦一次活动的间隙称，奥地利人周日决定选择一位亲欧洲的总统，放弃了极右翼疑欧派候选人霍费尔(Norbert Hofer)，这是一个积极的迹象，虽然意大利存在政治不确定性，但该国对欧元区的支持应该仍然强劲。

他随后对在伦敦的金融界人士称，英国在6月公投退出欧盟是一个“糟糕的决定”，同时他发现，欧元区国家对本国银行业采取了更为民族主义的态度，这些迹象令人担心。

“欧元区的分裂就是...金融服务业的单一市场重新呈现国有化的局面，”特里谢说。

“这是一个巨大的危险，不仅是因为英国退欧...还因为我们看到了重商主义政策有卷土重来的倾向，这对全球繁荣不是好事。”(完)