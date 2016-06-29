版本:
中国
债券 | 2016年 6月 29日 星期三 23:18 BJT

标题新闻：德国财长朔伊布勒称如果坚持落实欧洲的规定，葡萄牙将无须新一轮救助计划

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐