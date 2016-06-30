欧洲政经：德国财长敦促葡萄牙坚守财政承诺

路透柏林/里斯本6月29日 - 德国财长朔伊布勒周三敦促葡萄牙坚守欧盟设定的财政目标，并称如果该国要申请新一轮援助，条件将会很严苛。

葡萄牙左翼政府已经开始撤销前任政府的撙节政策，希望通过扩大内需帮助其走出困境，并为接受救助的其他欧元区国家树立榜样。

“如果不遵守承诺，葡萄牙将铸成大错，”朔伊布勒在柏林的记者会上表示。

“葡萄牙将不得不申请新的救助，也能够得到。但条件将很严苛，而且对葡萄牙不利，”他说。

在记者的追问下，朔伊布勒强调，如果葡萄牙坚守欧盟的规定，就不需要新的援助。

葡萄牙财政部表示，该国政府并未考虑申请新的援助，且正努力达到欧盟设定的目标并削减预算赤字。(完)