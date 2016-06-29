标题新闻：葡萄牙财长称该国没有考虑要求新的救助，正不断努力达到欧洲目标及削减财赤

中国央行报告：“缩表”并不一定意味收紧银根，4月已转为“扩表”
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，中国央行“缩表”并不一定意味着收紧银根，由于第一季度“缩表”受季节性及财政收支等短期因素影响较大，从目前掌握的数据看，4月份央行资产负债表已重新转为“扩表”。
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路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，中国央行“缩表”并不一定意味着收紧银根，由于第一季度“缩表”受季节性及财政收支等短期因素影响较大，从目前掌握的数据看，4月份央行资产负债表已重新转为“扩表”。
* 再融资操作结束后出现的低吸买盘燃点美债买兴 * CPI数据弱于预期，增加升息次数疑虑 * 美联储埃文斯称今年再升息一次也可 * 收益率从3月来的最高水平回落 路透纽约5月12日 - 美债市场周五反弹，指标公债收益率录得逾三周 最大单日跌幅，因弱于预期的消费者通胀数据减弱了对美国联邦储备理事 会(FED/美联储)是否能在今年剩下时间里再升息超过一次的预期。 本周标售的620亿美元三年、10年期和30年期公债需求平平，投资者 逢低吸纳，燃点了对美债的需求，分析师和交易员表示。 “今天发布CPI报告后，市场对通胀感到担忧，”MUFG Securities A merica美债交易负责人Thomas Roth称。 截至4月的12个月里，消费者物价指数增长2.2%，低于3月的2.4%，这 引发人们担忧，核心个人消费支出(PCE)通胀率将需要比之前预期的更长 的时间才能达到美联储2%目标。 核心PCE是美联储青睐的通胀指标，3月同比升幅为1.6%。 指标10年期美
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