独家新闻: 欧元区考虑如何帮助葡萄牙和爱尔兰重返金融市场--消息

**几种方案**

最受青睐的选项是,允许爱尔兰和葡萄牙还款时间尽量靠后,但仍将维持在他们当前整体的还款时间框架内.

一位消息人士称,这意味着援助协议没有实质性改变,因此不需要德国下议院的首肯.

另一位消息人士表示,德国因担心需要经过下议院预算委员会或全体大会批准而阻止了一项协议.

次佳的选择是允许这两国延迟偿还贷款,超过原定期限两年半、五年或五年以上时间,尽管这更可能需要得到德国下议院的批准.

如果爱尔兰的EFSM/EFSF贷款能够延期至2015和2016年,那么届时爱尔兰到期债务规模将分别从目前的106亿和163亿降至56亿和121亿.

第三个选项是通过ESM向两国提供预防性信贷额度,这是启用欧洲央行OMT的一个条件.

葡萄牙和爱尔兰都已开始回归债券市场,爱尔兰财长Michael Noonan上周表示该国计划申请欧洲央行启用OMT,但暂时尚未开始.

爱尔兰已开始逐渐返回资本市场,在今年稍后重启债券例行标售前,计划先发行一笔10年期指标新债.

爱尔兰1月售出逾25亿欧元五年债之后,今年的长债发行目标已经完成四分之一.

葡萄牙1月以一笔五年期债券重返市场,为2011年接受援助以来首次.今年稍后该国预计将试水一笔10年债.