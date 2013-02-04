表格: 欧元区12月PPI较前月下滑0.2%,符合预估

标题新闻：法国总统大选电视辩论后的两份民调显示，马克龙的领先幅度缩小，但仍料将当选
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路透布鲁塞尔2月4日 - 欧盟统计局周一公布,
* 欧元区12月生产者物价指数(PPI)较前月下滑下0.2%(预估为下滑0.2%),较上年同期升2.1%(预估为升2.1%)
* 欧元区11月PPI确认为较上月下滑0.2%,较上年同期升2.1%
以下为具体数据(变动百分比,%): 较上月变化
2012年 2012年 2012年 2012年 2012年 2012年
7月 8月 9月 10月 11月 12月
全部产业 0.3 0.9 0.2 0.0 -0.2 -0.2
(不计入建筑业)
半成品 -0.3 0.5 0.4 0.0 -0.2 0.0
能源 1.4 2.6 0.0 -0.3 -0.8 -0.8
资本财 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
耐用消费品 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 -0.1
非耐用消费品 0.2 0.4 0.4 0.2 0.2 0.1
较上年同期变化
2012年 2012年 2012年 2012年 2012年 2012年
7月 8月 9月 10月 11月 12月
全部产业 1.7 2.7 2.7 2.6 2.1 2.1
(不计入建筑业)
半成品 -0.2 0.2 0.7 1.2 1.4 1.6
能源 4.5 8.1 7.0 5.9 4.1 3.7
资本财 1.0 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9
耐用消费品 1.8 1.7 1.3 1.3 1.1 1.0
非耐用消费品 2.0 2.2 2.4 2.4 2.3 2.3
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(编译 田建华; 审校 艾茂林)
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0156 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜几无变动，报每吨5,899.50美元，守住了较上日的2%涨幅。周末长假过后中国买家昨日已回归市场。
0222GMT * 澳元/美元多次触及周二低点，盘中低点下移至0.7537，跌幅约为0.4% * 澳元/美元跌破200日移动均线支撑位0.7553，该水准现转变为阻力位 * 短期支撑位料在100日移动均线0.7512，随后为3月10日低点0.7498 * 若跌破0.7491周期低点，则可以进一步预言多头力量减弱 * 有可能更加接近0.7165-0.7750年内迄今涨势的50%回档位(约在0.7455) * 相关技术图表： http://reut.rs/2oFe71Y (完) (编译 郑茵 审校 高琦)