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货币新闻 | 2013年 2月 4日 星期一 18:16 BJT

表格: 欧元区12月PPI较前月下滑0.2%,符合预估

路透布鲁塞尔2月4日 - 欧盟统计局周一公布,

* 欧元区12月生产者物价指数(PPI)较前月下滑下0.2%(预估为下滑0.2%),较上年同期升2.1%(预估为升2.1%)

* 欧元区11月PPI确认为较上月下滑0.2%,较上年同期升2.1%

以下为具体数据(变动百分比,%): 较上月变化

2012年 2012年 2012年 2012年 2012年 2012年

7月 8月 9月 10月 11月 12月

全部产业 0.3 0.9 0.2 0.0 -0.2 -0.2

(不计入建筑业)

半成品 -0.3 0.5 0.4 0.0 -0.2 0.0

能源 1.4 2.6 0.0 -0.3 -0.8 -0.8

资本财 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

耐用消费品 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 -0.1

非耐用消费品 0.2 0.4 0.4 0.2 0.2 0.1

较上年同期变化

2012年 2012年 2012年 2012年 2012年 2012年

7月 8月 9月 10月 11月 12月

全部产业 1.7 2.7 2.7 2.6 2.1 2.1

(不计入建筑业)

半成品 -0.2 0.2 0.7 1.2 1.4 1.6

能源 4.5 8.1 7.0 5.9 4.1 3.7

资本财 1.0 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9

耐用消费品 1.8 1.7 1.3 1.3 1.1 1.0

非耐用消费品 2.0 2.2 2.4 2.4 2.3 2.3

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(编译 田建华; 审校 艾茂林)

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