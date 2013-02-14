表格: 欧元区12月工业生产较前月增加0.7%,较上年同期下滑2.4%

美国股市：开盘基本持平，市场等待美联储官员讲话
路透3月28日 - 美国股市周二开盘基本持平，投资者评估特朗普总统的首个重大政策挫折，等待包括叶伦主席在内的数位美国联邦储备理事会(FED/美联储)决策者的讲话。
路透布鲁塞尔2月14日 - 欧盟统计局周三公布,欧元区12月工业生产较前月增加0.7%.
以下为详细数据(变动百分比):
7月 8月 9月 10月 11月 12月 整体产出(较前月) 0.4 0.8 -2.3 -1.0 -0.7 0.7
(较上年同期) -2.6 -1.3 -2.8 -3.4 -4.0 -2.4
半成品(较前月) 0.1 0.2 -2.1 -0.6 -1.0 -0.2
(较上年同期) -3.9 -3.5 -4.4 -4.2 -5.4 -4.6 能源(较前月) -1.6 0.8 -0.2 -0.3 -1.3 -1.2
(较上年同期) 0.6 0.3 0.2 1.4 -0.3 1.2 资本财(较前月) 2.2 1.2 -3.1 -2.8 0.4 1.3
(较上年同期) -1.2 0.3 -1.2 -4.3 -4.4 -2.9 耐用消费品(较前月) -0.2 2.6 -3.3 -3.6 -0.7 2.0
(较上年同期) -9.3 -2.5 -3.0 -6.4 -6.9 -3.9 非耐用消费品(较前月) -0.6 1.4 -2.8 1.3 -1.1 2.0
(较上年同期) -2.4 -0.2 -3.2 -2.4 -2.6 -1.3 较前月变动百分比是经季节调整的数据,而较上年同期变动百分比则是根据工作日调整来计算.(完) 欲浏览进一步细节,请点选(here)(完) (编译 李婷仪; 审校 张涛)
路透3月28日 - 美国股市周二开盘基本持平，投资者评估特朗普总统的首个重大政策挫折，等待包括叶伦主席在内的数位美国联邦储备理事会(FED/美联储)决策者的讲话。
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