欧洲央行执委劳滕施莱格称除降息外还有其他政策工具可用

路透瑞士卢塞恩5月2日 - 欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)周一表示，欧洲央行(ECB)有进一步的政策措施可用。欧洲央行总裁德拉吉在3月表示，他预计不会进一步降息。

“仍有其他货币政策工具可用，”负责银行业监管的劳滕施莱格在瑞士卢塞恩表示。

劳滕施莱格与瑞士央行总裁乔丹及瑞士总统约翰·施奈德-阿曼均在一次活动中发言。劳滕施莱格说，仍需观察哪些工具确实有用。

“我倾向于展现出耐心，等待3月宣布的措施...被实施并发挥效力，”她说。

劳滕施莱格还表示，随着费用与银行主权债敞口成比例提高，应强制规定银行为持有的公债提留更多资本。

目前主权债被视为“零风险”，意味着银行无需为此提留任何资本，对一家银行持有某国债券的数量也无限制。

“银行持有的公债越多，针对每一种公债持有的资本也要相应提高，”劳滕施莱格称。

“这将是打破银行和主权债之间恶性循环的重要举措，也是加强货币联盟基础的进一步举措。”(完)