欧洲央行执委劳滕施莱格称除降息外还有其他政策工具可用

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透瑞士卢塞恩5月2日 - 欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)周一表示，欧洲央行(ECB)有进一步的政策措施可用。欧洲央行总裁德拉吉在3月表示，他预计不会进一步降息。
“仍有其他货币政策工具可用，”负责银行业监管的劳滕施莱格在瑞士卢塞恩表示。
劳滕施莱格与瑞士央行总裁乔丹及瑞士总统约翰·施奈德-阿曼均在一次活动中发言。劳滕施莱格说，仍需观察哪些工具确实有用。
“我倾向于展现出耐心，等待3月宣布的措施...被实施并发挥效力，”她说。
劳滕施莱格还表示，随着费用与银行主权债敞口成比例提高，应强制规定银行为持有的公债提留更多资本。
目前主权债被视为“零风险”，意味着银行无需为此提留任何资本，对一家银行持有某国债券的数量也无限制。
“银行持有的公债越多，针对每一种公债持有的资本也要相应提高，”劳滕施莱格称。
“这将是打破银行和主权债之间恶性循环的重要举措，也是加强货币联盟基础的进一步举措。”(完)
(编译 汪红英/王丽鑫；审校 张涛/徐文焰)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。