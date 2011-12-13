惠誉：欧盟峰会失败令欧元区国家评级压力上升

上周五欧盟领导人达成历史性共识，将起草新的协议，对欧元区进行更深度经济整合，但是对抗债务危机的更坚定措施仍不确定。

"渐进式的方案与迅速的全面解决方案相比，将产生额外的经济和金融成本。这意味着危机将以不同的严重程度在2012年甚至更长时间持续，直到欧元区能够维持广泛经济复苏。"（完）