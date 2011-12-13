惠誉：欧盟峰会失败令欧元区国家评级压力上升

PIMCO认为玉米价格将上涨 但对大豆和铝市场保持谨慎
路透悉尼2月10日 - 全球最大的债券基金之一--太平洋投资管理公司(Pimco)认为，玉米价格的表现将好于大豆，但对铝市场持谨慎态度。
路透纽约12月12日电---惠誉周一称，欧盟领导人没有达成债务危机"全面"解决方案，令欧元区国家的短期评级压力上升。
上周五欧盟领导人达成历史性共识，将起草新的协议，对欧元区进行更深度经济整合，但是对抗债务危机的更坚定措施仍不确定。
"看起来没有危机‘全面解决方案'"。惠誉在声明中写道。
"渐进式的方案与迅速的全面解决方案相比，将产生额外的经济和金融成本。这意味着危机将以不同的严重程度在2012年甚至更长时间持续，直到欧元区能够维持广泛经济复苏。"（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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