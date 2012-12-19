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货币新闻 | 2012年 12月 19日 星期三 18:20 BJT

美国评等:惠誉称若美国未能避免财政悬崖,则丧失AAA评级可能性增加

"那可能损害中期增长潜力和金融稳定.如果出现这种情景,则美国丧失AAA评级的可能性就将增大."

惠誉目前对美国主权评级的展望为负面.标准普尔已经在去年8月将美国评级从AAA下调,是主要评等机构中第一家采取行动的.

浏览标普的评级调降报告,请点选

(here) (完)

(编译 艾茂林/高琦 审校 蔡美珍/程琳)

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