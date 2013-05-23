《欧洲评等焦点》评级机构质疑欧元区债券涨势，警告评级下调风险

**自满的风险**

欧洲央行称，宽松的货币环境是为了给欧元区以及各国决策者争取时间，解决导致债务危机的结构性缺陷。但标准普尔欧洲主权评级主管Moritz Kraemer对路透称，这却有适得其反的风险。

“如果环境让人感觉宽松，改革的动力可能减弱，这就是满足现状的风险，”Kraemer称。他还表示标准普尔认为央行干预下的流动性状况可能“是周期性的，波动的，而且是不受主权国家直接控制的”。

“欧洲央行用长期再融资操作(LTRO)和直接货币交易(OMT)支持市场的意愿是正面的...但这不能解决危机，”穆迪的Wilson称。