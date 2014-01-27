欧洲金融：欧元区可能在未来十年内放弃直接银行资本重组的选项

路透布鲁塞尔1月27日 - 欧元区官员告诉路透，欧元区各国政府正考虑在其达成的直接银行资本重组协议中加入一条“检讨条款”，以使他们能在10年后推翻，或重新协商相关协议。

根据上述提议，各国政府能在10年后、欧元区单一银行处置基金(SFR)到位后，对直接银行资本重组协议进行检讨。

上述讨论反应出，决策者的想法较之2012年中欧债危机最严重时已发生了巨大的变化，当时，直接银行资本重组的提议帮助安抚了动荡的市场。

加入检讨条款也标志着德国又一次占了上风。尽管直接资本重组的想法是德国最先提出的，但之后该国越发担忧本国的纳税人将为其他国家银行的损失买单。

这位官员称，“德国和芬兰上周告诉其他欧元区国家，他们希望银行直接资本重组仅实施10年，直至SRF到位的那一天。”

欧元区领导人2012年同意，区内救助基金欧洲稳定机制(ESM)必须有直接购买银行股份的选项，以打破债务沉重的政府与他们努力支持的动荡银行间的“恶性循环”。

在上月欧元区各国就银行处置相关法律达成一致后，有关在未来10年建立一个550亿欧元的单一银行处置基金的讨论开始展开，各国财长现希望最后敲定直接银行资本重组的指引。

另一位官员称，德国和芬兰的提议得到支持，因最终可能无需ESM直接对银行进行资本重组。新的“自救”条款规定，银行的股东、债券持有人、甚至大额存款人将首先对银行进行救助，而纳税人没有救助银行的义务，这可能使直接资本重组没有存在的必要。

第二位官员称，“在全面自救法律生效，并在各个个案中开始落实，以及SRF筹集到足额资金后，利用ESM进行直接资本重组的必要性应该非常低。”

“在SRF完成资金认缴后，直接资本重组将更多是一种理论上的可能性。”

不过，尽管可能在直接资本重组协议中加入一条10年“检讨条款”，但各国财长不可能同意完全取消直接资本重组的可能性，即所为的“日落条款”。