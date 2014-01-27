欧洲金融：欧元区可能在未来十年内放弃直接银行资本重组的选项

香港个股：中国华融拟发行29.7亿美元及6亿新加坡元票据，作营运资金
路透香港4月21日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融周五称，拟发行总值29.7亿美元及6亿新加坡元的票据，募资作营运资金。
路透布鲁塞尔1月27日 - 欧元区官员告诉路透，欧元区各国政府正考虑在其达成的直接银行资本重组协议中加入一条“检讨条款”，以使他们能在10年后推翻，或重新协商相关协议。
根据上述提议，各国政府能在10年后、欧元区单一银行处置基金(SFR)到位后，对直接银行资本重组协议进行检讨。
上述讨论反应出，决策者的想法较之2012年中欧债危机最严重时已发生了巨大的变化，当时，直接银行资本重组的提议帮助安抚了动荡的市场。
加入检讨条款也标志着德国又一次占了上风。尽管直接资本重组的想法是德国最先提出的，但之后该国越发担忧本国的纳税人将为其他国家银行的损失买单。
这位官员称，“德国和芬兰上周告诉其他欧元区国家，他们希望银行直接资本重组仅实施10年，直至SRF到位的那一天。”
欧元区领导人2012年同意，区内救助基金欧洲稳定机制(ESM)必须有直接购买银行股份的选项，以打破债务沉重的政府与他们努力支持的动荡银行间的“恶性循环”。
在上月欧元区各国就银行处置相关法律达成一致后，有关在未来10年建立一个550亿欧元的单一银行处置基金的讨论开始展开，各国财长现希望最后敲定直接银行资本重组的指引。
另一位官员称，德国和芬兰的提议得到支持，因最终可能无需ESM直接对银行进行资本重组。新的“自救”条款规定，银行的股东、债券持有人、甚至大额存款人将首先对银行进行救助，而纳税人没有救助银行的义务，这可能使直接资本重组没有存在的必要。
第二位官员称，“在全面自救法律生效，并在各个个案中开始落实，以及SRF筹集到足额资金后，利用ESM进行直接资本重组的必要性应该非常低。”
“在SRF完成资金认缴后，直接资本重组将更多是一种理论上的可能性。”
不过，尽管可能在直接资本重组协议中加入一条10年“检讨条款”，但各国财长不可能同意完全取消直接资本重组的可能性，即所为的“日落条款”。
第三位政府官员称，“可能会加入检讨条款，但不会出现日落条款。”(完)
路透香港4月21日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融周五称，拟发行总值29.7亿美元及6亿新加坡元的票据，募资作营运资金。
路透纽约4月20日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，备受关注的法国总统大选在即，投资者买进避险的美国黄金与债券基金，同时减少购买欧股基金。
路透上海4月21日 - 业内人士周五透露，中国贵州省上午招标的三年和七年期专项地方债，中标利率为3.56 %和3.89%，较投标区间下限分别上浮44和49个基点（bp），且均较区间上限低2个基点（bp）；对应投标倍数亦 均为1.65倍。 上述债券为该省今年第一和第二期专项地方债，全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对债券评级 均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 发行期 ) 专项债券 三年 80 4月24日 七年 120 总计 200 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日 前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15%。