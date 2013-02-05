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货币新闻 | 2013年 2月 5日 星期二 18:09 BJT

表格: 欧元区12月零售销售较前月下滑0.8%,较上年同期下滑3.4%

路透布鲁塞尔2月5日 - 欧盟统计局周二公布,欧元区12月零售销售较前月下滑0.8%,较上年同期下滑3.4.路透预估分别为下滑0.5%和下滑1.3%.

欧元区11月零售销售修正为较上月下滑0.1%,前值为上升0.1%,较上年同期下降1.9%,前值为下降2.6%.

以下为详细数据:

较上月(%)

零售销售 12年7月 12年8月 12年9月 12年10月 12年11月 12年12月

欧元区 持平 -0.2 -0.7 -0.7 -0.1 -0.8

欧盟 0.1 -0.2 -0.4 -0.7 持平 -0.6

较上年同期(%)

零售销售 12年7月 12年8月 12年9月 12年10月 12年11月 12年12月

欧元区 -1.3 -0.7 -1.7 -2.9 -1.9 -3.4

欧盟 持平 0.3 -0.4 -1.9 -1.0 -2.0 (完)

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