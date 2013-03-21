欧洲政经：塞浦路斯财长称寻求俄罗斯贷款展期，并投资银行和能源业

塞浦路斯需要获得58亿欧元资金来避免向银行存款征税，以换取救援。

Sarris称，塞浦路斯在寻求俄罗斯将其目前25亿欧元的贷款期限延长五年，将利率从4.5%下调至2.5%。他称，塞浦路斯不想从俄罗斯借入更多资金。

“没有阻碍，只有些需要做的事情。可以理解的，如果进行援助，就要与一系列经济活动关联，”Sarris称。

这是Sarris与俄罗斯官员商谈的第二天，塞浦路斯国会在周二否决向银行存款征税的提案。该国银行仍然关门以防挤兑。(完) (编译 王丽鑫; 审校 田建华)