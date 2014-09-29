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货币新闻 | 2014年 9月 29日 星期一 17:27 BJT

表格：欧元区9月经济景气指数降至99.9，不及调查预估的100.0

详细数据如下：

欧元区 7月 8月 9月

经济景气 102.2 100.6 99.9

工业 -3.8 -5.3 -5.5

服务业 3.6 3.1 3.2

消费 -8.3 -10.0 -11.4

零售贸易 -2.3 -4.6 -7.2

建筑 -28.2 -28.4 -27.7

生产者通胀预期 0.4 -0.7 -1.8

消费者通胀预期 8.6 6.6 4.0

企业信心 0.17 0.16 0.07

欲浏览欧盟执委会数据，请点选：here (完)

(编译 杜明霞；审校 蔡美珍)
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