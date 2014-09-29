表格：欧元区9月经济景气指数降至99.9，不及调查预估的100.0

澳洲经济指标总览--4月25日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
详细数据如下：
欧元区 7月 8月 9月
经济景气 102.2 100.6 99.9
工业 -3.8 -5.3 -5.5
服务业 3.6 3.1 3.2
消费 -8.3 -10.0 -11.4
零售贸易 -2.3 -4.6 -7.2
建筑 -28.2 -28.4 -27.7
生产者通胀预期 0.4 -0.7 -1.8
消费者通胀预期 8.6 6.6 4.0
企业信心 0.17 0.16 0.07
欲浏览欧盟执委会数据，请点选：here (完)
(编译 杜明霞；审校 蔡美珍)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
从4月20日高位53.55美元走出的小型五浪周期已完成，现可能出现部分或全部反转。小时图平滑异同移动平均线(MACD)呈现多头背离，也暗示反弹时机来临。