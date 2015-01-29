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货币新闻 | 2015年 1月 29日 星期四 18:10 BJT

表格：欧元区1月经济景气指数升至101.2，12月修正为100.6

详细数据如下：

    欧元区               2015年1月  14年12月   14年11月
    经济景气                101.2     100.6     100.7
    工业                     -5.0      -5.2      -4.3
    服务业                    4.8       5.6       4.4
    消费                     -8.5     -10.9     -11.6
    零售贸易                 -3.6      -5.2      -5.9
    建筑                    -26.5     -25.2     -26.1
    生产者通胀预期           -5.7      -5.1      -1.5
    消费者通胀预期           -3.6       2.8       5.8
    企业信心                 0.16      0.15      0.23
    
    欲浏览欧盟执委会数据，请点选：here(完)

  
 (编译 王丽鑫；审校 张涛)
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