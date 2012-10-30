10月投资者对希腊退欧的担忧大幅缓解--调查

路透柏林10月29日电---周一公布的调查显示，10月投资者对希腊未来一年内退出欧元区的担忧大幅缓解，因期待国际借款人将给予希腊更多时间调整预算。

Sentix研究集团的欧元瓦解指数（Euro Breakup Index）显示，目前只有三分之一的受访者预期未来12个月内至少有一个国家将退出欧元区，9月时比例为51.9%，7月为73.3%。

夏季开始，金融市场对欧元区的担忧就开始缓解，因欧洲央行承诺，如果需要，将购买处於困境国家的债券，以降低其借贷成本。

Sentix指出，投资者仍认为希腊是最可能退出欧元区的国家，31.4%的受访者这样预期，低於9月时的近50%。7月时预期希腊退出欧元区的受访者比例为70.7%。

希腊希望尽快与“三驾马车”就节支和改革达成全面协议，从而在11月中资金耗尽前获得约310亿欧元的下一轮援助款。

“三驾马车”的代表一直在计算，如果希腊达成预算目标的时间从2014年延长到2016年，将需要多少额外的资金。

除了对希腊将获得更多时间的预期以外，Sentix称，德国政府对希腊更加亲和的态度也有助於缓解欧元区瓦解的担忧。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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