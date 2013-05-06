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货币新闻 | 2013年 5月 6日 星期一 17:01 BJT

欧元区数据：5月Sentix投资者信心上升，因意大利及塞浦路斯疑虑缓解

“虽然投资者评估欧元区经济正在趋稳，但对德国的看法略偏暗淡，”Sentix的声明指出。

Sentix表示，意大利选举结果形成僵局，及塞浦路斯援助计划，导致该指数过去两个月承受压力。

5月Sentix欧元区预期分项指数自4月的0.5升至2.8，德国预期分项指数则自4月的17.6降至15.2。

“值得注意的是，德国预期分项指数15.2远高于欧元区投资者信心指数负15.6，”Sentix称，“不过，投资者开始再度注意到，德国并无法在区内独善其身。”(完) (编译 许娜; 审校 沈以文)
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