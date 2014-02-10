欧元区数据：2月Sentix投资者信心指数升至13.3,创2011年4月来最高

英国数据：3月抵押贷款批准件数为四个月最低，消费者贷款放缓--BBA
路透伦敦4月28日 - 英国银行业者协会(BBA)周五称，英国银行业3月抵押贷款批准件数降至四个月以来最低。这进一步表明2017年初经济成长势头减弱。
“欧元区是本月的亮点。投资者预期2月欧元区经济将会进一步改善，”Sentix的资深分析师Sebastian Wanke表示。
不过他又称，在投资者看来，通缩仍是欧元区面临的一个风险，投资者对2月的通缩前景愈发担忧。
欧元区1月消费者物价调和指数(HICP)初值为较上年同期增长0.7%，远低于欧洲央行的接近2%的目标水平。前月为增长0.8%。
Sentix称，调查受访者对欧元区的预期为2006年2月以来最高。调查于2月6日-8日期间进行，访问了971位投资者。(完) (编译 王洋/李春喜; 审校 高琦/艾茂林)
路透伦敦4月28日 - 英国银行业者协会(BBA)周五称，英国银行业3月抵押贷款批准件数降至四个月以来最低。这进一步表明2017年初经济成长势头减弱。
路透香港4月28日 - 香港旅游发展局周五公布，3月整体访港旅客按年上升8.8%，其中内地旅客增10.4%，升幅均为25个月来最大。
0840GMT * 英镑兑美元低见1.2915，之前英国公布第一季GDP数据逊于预期 * 英国第一季GDP较前季增长0.3%，预估为增长0.4%。英镑的亚洲高位在1.2915 * 英国GDP数据公布前英镑兑美元触及六个月高位1.2944 * 英国提前举行大选的消息上周爆出后，英镑轧空 * 美国1230GMT将公布第一季GDP初值 (完) (编译 李爽； 审校 艾茂林)