欧元区数据：2月Sentix投资者信心指数升至13.3,创2011年4月来最高

“欧元区是本月的亮点。投资者预期2月欧元区经济将会进一步改善，”Sentix的资深分析师Sebastian Wanke表示。

不过他又称，在投资者看来，通缩仍是欧元区面临的一个风险，投资者对2月的通缩前景愈发担忧。

欧元区1月消费者物价调和指数(HICP)初值为较上年同期增长0.7%，远低于欧洲央行的接近2%的目标水平。前月为增长0.8%。

Sentix称，调查受访者对欧元区的预期为2006年2月以来最高。调查于2月6日-8日期间进行，访问了971位投资者。(完) (编译 王洋/李春喜; 审校 高琦/艾茂林)