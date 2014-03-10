欧元区数据：3月Sentix投资者信心指数升至13.9，创2011年4月来最高

上海车展：中国豪华车市场未来10年将成长50%--奥迪执行长
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
3月现况分项指数从1.8升至4.8，为2011年7月来最高，而预期指数从25.5略微降至23.5。
“值得注意的是现况指数继续上升...去年曾有很多说法称存在预期泡沫。现在看起来并不是这样，反而像是预期和现实之间的缺口正在闭合。”Sentix资深分析师Sebastian Wanke表示。
“但本月投资者对未来的预期再次小幅下降。这可能只是暂时的，也可能意味着欧元区增长动能将很快企稳。”(完)
(编译 张明钧/杜明霞；审校 艾茂林/田建华)
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透香港4月19日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 暂无 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 *4/19 新高教集团
路透北京4月19日 - 中国中央电视台周三报导，北京市出台新规，严禁擅自改变科研、工业、酒店、旅游、文化和娱乐等产业项目规划用途作为居住使用，未经批准不得转让和分割销售。