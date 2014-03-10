欧元区数据：3月Sentix投资者信心指数升至13.9，创2011年4月来最高

3月现况分项指数从1.8升至4.8，为2011年7月来最高，而预期指数从25.5略微降至23.5。

“值得注意的是现况指数继续上升...去年曾有很多说法称存在预期泡沫。现在看起来并不是这样，反而像是预期和现实之间的缺口正在闭合。”Sentix资深分析师Sebastian Wanke表示。

“但本月投资者对未来的预期再次小幅下降。这可能只是暂时的，也可能意味着欧元区增长动能将很快企稳。”(完)