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货币新闻 | 2014年 4月 7日 星期一 16:47 BJT

欧元区数据：4月Sentix投资者信心指数连续第四个月升高，创三年高位

但该指数的增加主要是受现况分项指数上升推动的。4月现况分项指数从4.8升至5.8，为2011年7月来最高。而预期指数从23.5降至22.8，为连续第二个月下降。

追踪德国的信心指数连续第三个月下滑，降至2013年10月来最低，现况分项指数和预期分项指数双双下降。

“德国经济明显已经过了巅峰期。德国经济动能减弱将对欧元区整体产生何种影响，将有决定性作用。”Sentix在声明中说。(完)

(编译 艾茂林/杜明霞；审校 于春红/白云)
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