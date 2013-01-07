欧元区数据: 1月Sentix投资者信心指数连续第五个月上升

"欧元区投资者信心指数强于预期...部分原因是该地区有许多小规模正面报告."Sentix在周一公布的声明中称.

1月预期分项指数从12月的负1.5升至12.0，为2011年2月以来最高.追踪当前情况的分项指数从12月的负31.0升至负24.3.

美国投资者信心指数升2.9个点,来到10.0.

全球投资者信心指数上涨5.6个点,至14.1,为2011年8月以来最高.(完)