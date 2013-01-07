版本:
中国
货币新闻 | 2013年 1月 7日 星期一 18:09 BJT

欧元区数据: 1月Sentix投资者信心指数连续第五个月上升

"欧元区投资者信心指数强于预期...部分原因是该地区有许多小规模正面报告."Sentix在周一公布的声明中称.

1月预期分项指数从12月的负1.5升至12.0，为2011年2月以来最高.追踪当前情况的分项指数从12月的负31.0升至负24.3.

美国投资者信心指数升2.9个点,来到10.0.

全球投资者信心指数上涨5.6个点,至14.1,为2011年8月以来最高.(完)

(编译 沈以文/田建华; 审校 蔡美珍/艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐