欧元区数据: 1月Sentix投资者信心指数连续第五个月上升

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船运价升至逾三年高位
整体乾散货运价指数连续第四日上涨，攀升20点，或1.58%，报1,282点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
"欧元区投资者信心指数强于预期...部分原因是该地区有许多小规模正面报告."Sentix在周一公布的声明中称.
1月预期分项指数从12月的负1.5升至12.0，为2011年2月以来最高.追踪当前情况的分项指数从12月的负31.0升至负24.3.
美国投资者信心指数升2.9个点,来到10.0.
全球投资者信心指数上涨5.6个点,至14.1,为2011年8月以来最高.(完)
(编译 沈以文/田建华; 审校 蔡美珍/艾茂林)
整体乾散货运价指数连续第四日上涨，攀升20点，或1.58%，报1,282点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。