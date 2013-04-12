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货币新闻 | 2013年 4月 12日 星期五 15:21 BJT

欧洲金融：欧元集团主席称斯洛文尼亚不在欧元区财长会议的议程中

路透都柏林4月12日 - 荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆表示，斯洛文尼亚金融问题不在周五召开的欧元区财长会议的议程中。

斯洛文尼亚银行业存在大量不良贷款已经引发市场担忧，该国可能是继塞浦路斯、西班牙、葡萄牙、爱尔兰和希腊之后请求欧元区救助的国家。

不过欧元区财长在都柏林举行的会议，将不会讨论斯洛文尼亚的问题。

“斯洛文尼亚不在议程中，”迪塞尔布洛姆称。(完)

(编译 杜明霞；审校 艾茂林)

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