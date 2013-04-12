欧洲金融：欧元集团主席称斯洛文尼亚不在欧元区财长会议的议程中

欧元债市：油价跳升和法国大选忧虑缓解，止住了公债收益率下行脚步
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
路透都柏林4月12日 - 荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆表示，斯洛文尼亚金融问题不在周五召开的欧元区财长会议的议程中。
斯洛文尼亚银行业存在大量不良贷款已经引发市场担忧，该国可能是继塞浦路斯、西班牙、葡萄牙、爱尔兰和希腊之后请求欧元区救助的国家。
不过欧元区财长在都柏林举行的会议，将不会讨论斯洛文尼亚的问题。
“斯洛文尼亚不在议程中，”迪塞尔布洛姆称。(完)
(编译 杜明霞；审校 艾茂林)
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
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路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。