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货币新闻 | 2014年 2月 11日 星期二 18:20 BJT

《路透峰会》德国财长朔伊布勒称欧元区目前并无通缩风险

该法院将对直接货币交易(OMT)的争议提交给欧洲法院解决，但也欧洲央行在该计划上的越权表示关切。

包括德国智库ZEW的负责人Clemens Fuest在内的专家认为，该法院的决定严重削弱了OMT计划。

朔伊布勒否认了这些担忧，称OMT计划的细节相对于欧洲央行及成员国政府发出的信号处于次要地位。信号暗示他们不会放任欧元区解体。

“我认为金融市场对欧元稳定恢复信心，不是仅因为或主要因为欧洲央行宣布OMT计划，”他表示。

“一方面是政府首脑，另一方面是欧洲央行，当他们宣布要尽其所能(救助欧元)时，金融市场就不必担忧了。”(完)

(编译/审校 高琦/艾茂林/李春喜/侯向明)
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